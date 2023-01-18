اليوم.. تسليم 28 أسرة سكن بديل جزيرة الوراق

يجري جهاز مدينة جزيرة الوراق، صباح اليوم الأربعاء، قرعة تسكين 28 أسرة، أنهت إجراءات التقدم برغبتها فى الحصول على سكن بديل عشوائيات جزيرة الوراق، في إطار سياسة هيئة المجتمعات العمرانية فى التعامل مع المنتقلين بشكل جدى وسريع، حيث أعلنت مسبقا توافر الوحدات في نحو 4 مدن جديدة، للتسليم الفوري، وقامت بالفعل بتسليم الوحدات مفروشة لنحو 200 أسرة.

وقال المهندس أسامة شوقي رئيس جهاز مدينة جزيرة الوراق فى تصريحات لـ “الدستور”، أن هذه هي المرحلة الثالثة، وتم تحديدها لـ 28 أسرة لأنهم أنهو إجراءاتهم، وكل من أنجز إجراءاته قبل ذلك تسلم وحدته كما وعدنا، وتسلم أصحاب هذه الوحدات الفرش كاملا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وبخصوص قرعة اليوم قال شوقي إنه عقب إنهاء قرعة التسكين التي تعني تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، يتسلم المستفيد استمارة التخصيص في الحال، ليذهب إلى جهاز المدينة التي تقع فيها وحدته ليسدد 15 % من أصل ثمن وحدته المقدرة بـ 225 ألف جنيه، وبعد إنهاء إجراءاته نرسل للتضامن الاجتماعي صورة من استمارة المستفيد لتسليمه الفرش والأدوات الكهربائية مجانا.

وكشف رئيس الجهاز عن قرار وزاري من الدكتور عاصم الجزار بتخصيص وحدات إضافية جديدة في مدن أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة بخلاف وحدات أرض مطار إمبابة، لتلبية كافة الرغبات لأهالينا في الجزيرة والذين يتقدمون طواعية من أنفسهم لمركز خدمة المواطنين فى مقر الجهاز الكائن بالجزيرة، ويطلبون تخصيص وحدات بديلة لهم خارج الجزيرة بعد تقدمهم فى الرغبة ببيع منازلهم داخل الجزيرة لانجاز مخطط تطويرها.

وأكد شوقي أن سياسة الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات وجهازها في الجزيرة، ثابته ولم يحدث أن طلبنا من أحد هناك بيع أرضه أو منزله، عرضنا المخطط على الجميع، ووضعنا بدائل أعتقد أنها فاقت الخيال والكثير كان لا يصدقها حتى شهدوا جميعا التنفيذ، سواء فيما يخص أسعار الشراء أو أسعار البدائل المطروحة سواء كانت شقق أو أراضي بديلة الزراعية.

وتابع: جدير بالذكر أن من بين البدائل بل يمكن القول بأنه أولها، البدء في عملية تنمية الجزيرة ببناء أبراج السكن البديل والتي بلغت نسبا متقدمة جدا فى الوقت الحالي، وهذه يجري إنشائها وفق أحدث النظم الانشائية وقبلها التخطيطية، من أجل تسكين الراغبين فى البقاء بالجزيرة، ما ينفى تماما الفكرة التي يحاول المغرضون تصديرها وهي أن الدولة طمعت فى أرض الجزيرة، بل تطور الدولة الجزيرة فى إطار خطتها القومية لتنمية كل جزر النيل وأن تكون الاستفادة الأولى لقاطنيها والرغبات والبدائل جميعا متاحة ومتوفرة للجميع.

وأنهى شوقي تصريحاته للدستور مؤكدا أنهم ماضون فى إنجاز مخطط تنمية الجزيرة وفقا لتكليفات القيادة السياسية ومتابعة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندس عبد المطلب ممدوح بشكل يومي، لازالة أي عقبات والوقوف على سير عمليات تنفيذ المشروع على أرض الواقع من أجل إنجاز المهام.