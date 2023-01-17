الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة البيرو تُطالب المحتجين فى ليما بالسلمية والهدوء

رئيسة البيرو دينا
رئيسة البيرو دينا بولوارتي

دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي اليوم الثلاثاء، مئات المتظاهرين القادمين من المقاطعات باتجاه العاصمة ليما للمطالبة باستقالتها، إلى الاحتجاج "بسلمية وهدوء".

وقالت "بولوارتي" خلال كلمة ألقتها في المحكمة الدستورية: "نعلم أنهم يريدون القدوم إلى ليما، بسبب كل ما ينشر على الشبكات الاجتماعية يومي 18 و19 (الأربعاء والخميس).. يمكنهم المجىء إلى ليما، ولكن بسلمية وهدوء".

وأضافت "أنا في انتظارهم حتى أتحدث عن أجنداتهم الاجتماعية"، وفق وكالة فرانس برس.

وحذّرت: "دولة القانون لا يمكن أن تخضع لأهواء مجموعة معيّنة".

ويطالب المتظاهرون باستقالة بولوارتي وحلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لجمعية تأسيسية.

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ويعتزم المتظاهرون التجمّع في ليما لإعطاء وزن أكبر لتحركهم، إذ يعتبرون أنه من الأفضل إسماع صوتهم في العاصمة.

ومع ذلك، من المستحيل معرفة حجم هذه التعبئة وعدد الأشخاص الذين وصلوا أو هم في طريقهم إلى ليما.

وأعلنت حكومة البيرو، عن حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق.

ويجيز هذا الإجراء الساري لثلاثين يومًا للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع والحق في حرمة المنازل، وفق مرسوم نشر مساء السبت في الصحيفة الرسمية.

رئيسة البيرو دينا بولوارتي المحكمة الدستورية المحتجين دعوة للسلمية دولة القانون المعارضة

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وائل لطفي

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