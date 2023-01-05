الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استئناف التظاهرات المطالبة باستقالة رئيسة البيرو دينا بولوارتي.. وإغلاق 10 مناطق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استؤنفت التظاهرات المطالبة باستقالة الرئيسة البيروفية دينا بولوارتي التي خلفت بيدرو كاستيّو في ديسمبر الذي عزله البرلمان، في مناطق عدّة في البلاد بعدما علّقت خلال موسم العطلات، على ما أعلنت الحكومة.

وخلّفت الاشتباكات مع القوات الأمنية، خصوصا في وسط البلاد وجنوبها حيث يحظى الرئيس المخلوع بالدعم، 22 قتيلا وأكثر من 600 جريح حتى الآن.

واستخدم المتظاهرون الحجارة وإطارات السيارات المحترقة لإغلاق الطرق الرئيسية في المناطق الجنوبية بونو وكوسكو وأبوريماك وأريكويبا، وكذلك خونين في الوسط، فيما طالبوا برحيل بولوارتي.

في العاصمة ليما، فرّقت الشرطة عشرات المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع أثناء محاولتهم الوصول إلى الكونجرس، وكذلك استخدمت القوات الأمنية في أريكويبا الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين.

وقال رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا للصحافة عقب إنشاء مركز لإدارة الأزمات في ليما: إن "هناك عشر مناطق مغلقة، خصوصا في بونو" في جنوب شرق البلاد.

كذلك، علّقت الرحلات عبر السكك الحديد بين كوسكو وقلعة الإنكا في موقع ماتشو بيتشو السياحي كإجراء احترازي ولمدة غير محددة لضمان سلامة السياح، على ما أعلنت شركة "بيرو ريل" في بيان.

والثلاثاء، أُجلي ألفا سائح من الموقع، كما ذكرت الشرطة.

ففي الموجة الأولى من الاحتجاجات، وجد آلاف السياح أنفسهم عالقين في ماتشو بيتشو وكوسكو لأيام بسبب إغلاق الطرق والسكك الحديد والمطارات.

وفي ليما، دعت بولوارتي إلى إنهاء التظاهرات و"السلام والهدوء والوحدة".2

خطة سريعة لإنعاش الاقتصاد

تجدر الإشارة إلى أنه الخميس الماضي، أعلن وزير الاقتصاد البيروفي أليكس كونتريراس، أن الحكومة ستستثمر حوالى 1,55 مليار دولار لتعزيز نمو الاقتصاد الذي تضرر بالأزمات السياسية المتلاحقة في البلاد.

وقال أليكس كونتريراس للصحفيين: إن "كلفة البرنامج الذي ننفذه هي 5,9 مليار سوليس (حوالى 1,55 مليار دولار) ونريد أن نواصل دعم التعافي السريع لاقتصادنا".

وتتألف الخطة من 19 إجراء وتقضي بإحداث 130 ألف فرصة عمل ويفترض حسب الحكومة، أن تسمح بتحقيق نمو بنسبة 1,2 بالمائة في النصف الأول من 2023. 

البيرو تظاهرات استقالة دينا بولوارتي موسم العطلات تفريق المتظاهرين استئناف

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وائل لطفي

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