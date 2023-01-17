الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السياحة العالمية»: 917 مليون سائح حول العالم خلال 2022

السياحة
السياحة

أعلنت منظمة السياحة العالمية، عن تضاعف عدد السياح الأجانب في 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، مع توقعات بالعودة لمستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19” في 2023، وذلك بفضل رفع القيود عن السفر خصوصا في الصين.

وتابع تقرير المنظمة: “بلغ عدد السياح حول العالم 917 مليونًا خلال اللعام 2022، في مقابل 455 مليونًا في عام 2021”.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن النتائج أقوى مما كان متوقعا، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وفي حين كان عدد السياح في العالم العام الماضي يشكل 63 % فقط من المستوى المسجل في 2019 قبل جائحة كوفيد-19، توقعت منظمة السياحة العالمية أن يشكل عددهم 80 إلى 95 % في 2023.

تعافي مدعوم بالطلب

وأكد تقرير منظمة السياحة العالمية: “بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تعزز السياحة العالمية تعافيها في 2023 مدعومة بالطلب لا سيما من آسيا والمحيط الهادئ مع انفتاح الأسواق والوجهات السياحية”.

وسجل التقرير، أوروبا كأكبر وجهة سياحية في العالم، حيث استقبلت 585 مليون سائح خلال 2022، وهو ما يشكل 80% تقريبًا من مستويات ما قبل الجائحة.

إلا أن القارتين الإفريقية والأمريكية استعادتا 65% من عدد الزوار مقارنة بمرحلة ما قبل الوباء في حين بلغت النسبة 23 % فقط في منطقة المحيط الهادئ بسبب القيود الأكثر صرامة المفروضة في إطار مكافحة الجائحة.

منظمة السياحة العالمية تضاعف عدد السياح الأجانب الأداب رفع قيود كوفيد ​​الأمم المتحدة

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