الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مع اتهامات بالقمع.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا

بلينكن
بلينكن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا على خلفية القمع المستمر، والذي يمارسه نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، فيما بدأت محاكمة غيابية للمعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "يواصل نظام لوكاشنكو قمع الشعب البيلاروسي وتطلعاته الديمقراطية، من خلال المحاكمات ذات الدوافع السياسية والغيابية لزعيمة المعارضة الديمقراطية سفيتلانا تيخانوفسكايا ونشطاء ديمقراطيين آخرين بتهم لا أساس لها"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف: "للرد على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، تعلن وزارة الخارجية عن أنها تتخذ إجراءات تقييد للتأشيرات ضد 25 فردًا.. لضلوعهم في تقويض الديمقراطية في بيلاروس.

وتستهدف العقوبات خصوصًا أعضاء في البرلمان البيلاروسي، لدورهم في اعتماد تشريع يجيز عقوبة الإعدام للمدانين بالشروع في أعمال إرهابية مزعومة، وهي تهمة تستخدم لقمع وترهيب المعارضة الديمقراطية والمدنية، وفق وزير الخارجية الأمريكي.

واشنطن بيلاروسيا أمريكا عقوبات قمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

انتصار السيسى: زيارة الملكة رانيا للقاهرة فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوى الهمم والشباب

خبير اقتصادي: تقرير وكالة «فيتش» شهادة ثقة تؤكد على صلابة القطاع المصرفي

حملات تموينية وإزالة تعديات في بنى سويف والشرقية لضبط وردع المخالفين

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

«برنامج أمني» يكشف النهايات المأساوية للباحثين عن تغيير العملات الأجنبية المشبوهة (فيديو)

غدا.. «الجنايات» تصدر الحكم على المتهم بقتل فتاة خنقًا بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى