مع اتهامات بالقمع.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا على خلفية القمع المستمر، والذي يمارسه نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، فيما بدأت محاكمة غيابية للمعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "يواصل نظام لوكاشنكو قمع الشعب البيلاروسي وتطلعاته الديمقراطية، من خلال المحاكمات ذات الدوافع السياسية والغيابية لزعيمة المعارضة الديمقراطية سفيتلانا تيخانوفسكايا ونشطاء ديمقراطيين آخرين بتهم لا أساس لها"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف: "للرد على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، تعلن وزارة الخارجية عن أنها تتخذ إجراءات تقييد للتأشيرات ضد 25 فردًا.. لضلوعهم في تقويض الديمقراطية في بيلاروس.

وتستهدف العقوبات خصوصًا أعضاء في البرلمان البيلاروسي، لدورهم في اعتماد تشريع يجيز عقوبة الإعدام للمدانين بالشروع في أعمال إرهابية مزعومة، وهي تهمة تستخدم لقمع وترهيب المعارضة الديمقراطية والمدنية، وفق وزير الخارجية الأمريكي.