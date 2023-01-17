بمناسبة ذكرى ميلادها.. قصة محاولة انتحار داليدا

يحل اليوم الموافق 17 يناير، ذكرى ميلاد المطربة العالمية الراحلة داليدا، وفي هذه الذكرى فقد حان وقت الاعتراف بأن المغنية الراحلة التي توفت عام 1987 عن عمر يناهز 54 عامًا، لها محاولة انتحار بسبب حياتها المأساوية.

حياة داليدا

بحسب موقع Actualnewsmagazine، عاشت داليدا حياة حب كارثية اتسمت بالدراما وخيبات الأمل، ففي عام 1961، تزوجت لوسيان موريس لأول مرة، وكان هذا الرجل تربطها به علاقة منذ بضع سنوات ولكن يبدو أنها لم تكن قد وقعت في حبه حقًا، وهذا الرجل كان يعمل بشكل خاص في بداياتها عندما كان في مكانة عالية في أوروبا، لذلك تدين له بمساعدة كبيرة في حياتها المهنية، والتي تركتها بسرعة لعشيقها جان سوبيسكي.

قصص حب داليدا

تم إعلان طلاقهما رسميًا في عام 1962، وفي العام التالي، انفصلت أيضًا عن جان، وفي عام 1970، علمت داليدا بوفاة زوجها الأول لوسيان موريس، الذي انتحر برصاصة في الرأس، في مقر إقامتهما الباريسي السابق، وحينها كان عمره 41 عامًا فقط، وكانت ابنة المتوفى قد هاجمت فيلم السيرة الذاتية الخاص بداليدا الذي تم عرضه في السينما عام 2017، حيث قالت حينها: أريد أن أفصح عن سخطي باكتشاف الأكاذيب المعلنة والعرض المضلل الذي قدمه والدي في هذا الفيلم.

بعد هاتين القصتين القلبيتين، بدأت داليدا علاقة مع الصحفي كريستيان دي لا مازيير وانفصلت عنه عام 1966، ثم جاءت قصة حب قصيرة مع آلان ديلون، شريكها في أغنية كلمات، وفي عام 1967 كانت على علاقة مع لويجي تينكو وكانا يخططان للزواج، وأثناء مشاركتهما في مهرجان الأغاني الإيطالي في سان ريمو، تم التأكيد على لويجي أنه يستهلك الكحول والمهدئات، وتم اعتبار أدائه غير ناجح، وبمجرد عودته إلى غرفته بالفندق، ينتحر أيضًا برصاصة في الرأس، وتم التشكيك في فرضية الانتحار عدة مرات فالبعض يستحضر جريمة قتل دون أن ينجح في إثباتها، وتكتشف داليدا بعد ذلك أنه جثة هامدة ومغمور بالدماء، لتنصدم تمامًا من هذا الموقف، وتحاول بعد فترة قليلة لإنهاء حياتها بأخذ الباربيتورات، ولكنها لحسن الحظ نجت من هذا الانتحار.

من عام 1969 إلى عام 1971، عاشت داليدا علاقة غرامية مع رجل متزوج، الفيلسوف والكاتب أرنو ديجاردان، وفي عام 1972، تمردت، وسقطت في أحضان مغني آخر متزوج بالفعل ريتشارد ستيفيل، وبعد ذلك، ستعيش مع ريتشارد تشانفراي أخيرًا أطول قصة لها وقضت تسع سنوات بجانبه قبل أن تنتهي علاقتهما في عام 1981، وتنتحر الأخيرة بعد ذلك بعامين بالاختناق.

انتحار داليدا

في عام 1985، قامت داليدا بالارتباط بالطبيب لفترة وجيزة فرانسوا نودي، وتزوجته أيضا، ولكنه أراد الطلاق منها، ولكنها كانت رافضة لهذا الطلاق، لتصاب بخيبة أمل عاطفية جديدة للنجمة التي قامت، في عام 1987 ، بإعادة محاولة انتحار والتي ستكون للأسف المرة الصحيحة هذه المرة، وتم العثور على جثتها في منزلها في مونمارتر بالإضافة إلى رسالة انتحار، والتي قالت فيها: "الحياة لا تطاق بالنسبة لي، سامحوني. داليدا".