موعد إجازة 25 يناير 2023 في مصر

ينتظر موظفو القطاع الخاص والعام موعد الإجازات الرسمية في كل شهر، وهم على موعد مع إجازة 25 يناير 2023 وهي إجازة عيد الشرطة في مصر يوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام.

سبب إجازة 25 يناير في مصر

وفي 25 يناير 1952 بمدينة الإسماعيلية، رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية، أسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن مقتل 56 شرطيًا مصريًا و73 جريحًا، واستولت القوات البريطانية على مبنى محافظة الإسماعيلية، وكان من الضباط؛ النقيب حينئذٍ صلاح ذو الفقار.

تحول يوم 25 يناير إلى عيد للشرطة يحتفل به كل عام، كما أنه أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة الإسماعيلية، وفي 2009 أصبح يوم 25 يناير من كل عام يوم عطلة رسمية في مصر.

إجازة عيد الشرطة 2023

وتأتي إجازة عيد الشرطة 2023 هذا العام يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة الرسمية إلى يوم الخميس الموافق 26 يناير ليندمج مع الاجازة الاسبوعية يومي الجمعة والسبت .

يستحق الموظف الإجازات الرسمية بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .

الإجازات الرسمية 2023

عيد الميلاد المجيد: 7 يناير.

عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير: 25 يناير.

يوم شم النسيم: الأول من برمودة بالتقويم القبطي ويوافق 17 ابريل 2023.

أيام عيد الفطر 2023 : الاجازة تبدأ من 21 وحتى 24 إبريل.

عيد العمال 2023 : 1 مايو.

ثورة 30 يونيو: 30 يونيو.

وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى 2023 : 28 يونيو وحتى 2 يوليو .

رأس السنة الهجرية 2023 : الأول من المحرم بالتقويم الهجري

ثورة 23 يوليو: 23 يوليو.

المولد النبوي: 12 ربيع الأول بالتقويم الهجري ويوافق 16 سبتمبر 2023

عيد القوات المسلحة وحرب أكتوبر: 6 أكتوبر.