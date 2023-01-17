الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تعقد اجتماعا لبحث تطوير ديوان عام المحافظة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها وبحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.

شهد الاجتماع استعراض الأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها بالمراحل السابقة للأربعة الأجزاء الخاصة بالمبنى وأيضا عرض ما ستشهده الفترة المقبلة لاستكمال تلك الأعمال وكذلك عرض نسب الإنجاز.

وفى سياق متصل، ناقشت المحافظ، خطة تنفيذ تطوير المنطقة المحيطة والتى تتضمن النصب التذكارى للجندى المجهول وممشى كورنيش النيل والحديقة النهرية المفتوحة وأماكن انتظار السيارات، ليتم العمل بالتوازى مع الأعمال الجارية بمشروع إنشاء المبنى، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالملامح الرئيسية للمشروع و طبيعة المنطقة،  موجهة بالإسراع بخطوات العمل لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ موجهة أيضًا بالالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، والبدء فى إعداد تصور عام لفرش وتجهيز الأقسام المختلفة بالمبنى طبقًا لطبيعة العمل الخاصة بكل قسم.

 

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