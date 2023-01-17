زراعة 400 شجرة مثمرة وزينة فى عدد من قرى مركز المحلة بالغربية

قال اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه استمرارا لحملات التجميل والتشجير، تم زراعة 400 شجرة مثمرة وزينة، فى عدد من قرى مركز المحلة.

وأشار رئيس مدينة المحلة إلى أن الأعمال تضمنت زراعة 75 شجرة مثمرة وزينة أمام المصالح الحكومية والطريق العمومى بقرية المعتمدية وعزبة رشدى التابعين للوحدة المحلية للمعتمدية، و150 شجرة متنوعة في نطاق قرى الوحدة المحلية بنمره البصل بجانب المقابر والوحدات الصحية والمدارس ومداخل القرى، و90 شجرة في المدارس الحكومية وعلى جانبي الطرق العامة بقرية الجابرية، و90 شجرة بنطاق وحدة محلة أبوعلى بطريق المحلة- المنصورة، والمدارس.

وأوضح "الجروانى" أن تلك الأعمال تأتى فى إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع فى المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.