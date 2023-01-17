الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل يصنع الاستروكس في منزله بالسلام

الاستروكس
الاستروكس

تمكنت مباحث القاهرة، الثلاثاء، من القبض على عاطل يصنع مادة الاستروكس المخدر داخل منزله بمنطقة السلام.

ونجحت قوة أمنية في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بتصنيع مادة الاستروكس المُخدر والاتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعُثر بداخل الشقة على كمية من مادة الاستروكس المُخدر وزنت 5 كيلوجرامات و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات و4 قطع سلاح أبيض وهاتفي محمول ومبلغ مالي وأدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة وكمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة وميزان حساس و17 زجاجة لمواد تستخدم في التصنيع.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة السلام الاستروكس عاطل القبض مباحث القاهرة مادة الاستروكس

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وائل لطفي

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