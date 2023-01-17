يبحث قطاع عريض عن موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021-2022 والتي يذاع على شاشة مجموعة قنوات أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات والتي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل حصري.

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

تجري المباراة التنافسية بين نادي الأهلى ونادي سموحة في منافسات الجولة التاسعة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021-2022 اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسودان والأردن وجنوب أفريقيا والساعة الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والبحرين والكويت وقطر والثامنة بتوقيت الإمارات العربية ويتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة والذي أنشأه الرئيس جمال عبد الناصر واستمر بناؤه 3 سنوات بتكلفة 3 ملايين جنيه حيث يعد من اكبر الملاعب في إفريقيا والشرق الأوسط ويعد الملعب الرئيسي لكافة البطولات الرياضية التي تقام في مصر.

تردد قناة On Time Sport لمشاهدة مباراة الأهلي

يمكن ضبط إشارة بث مجموعة قنوات On Time Sport موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة في منافسات الجولة التاسعة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر بالإضافة إلى استوديو تحليلي مكون من مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية وذلك عبر الإحداثيات التالية للحصول على شاشة ذات صورة وصوت بجودة عالية:-

قناة On Time Sport 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة : HD.

قناة On Time Sport 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة : HD.

قناة On Time Sport 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة : HD.

والتي تحصل على حقوق البث المباشر لمجموعة مميزة من البطولات العالمية والمحلية في كافة الرياضيات.

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