الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائى كأس مصر

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز السادسة مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر 2021/ 2022.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة المكلفة بتأمين اللقاء غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر فى وجود استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، للتأهل للمباراة النهائية لكأس مصر.

رجال الامن مباراة الزمالك وبيراميدز استاد القاهرة الدولى نهائى كاس مصر

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