الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمود البنا يدير مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي

محمود البنا
محمود البنا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة الترجي والصفاقسي المقرر لها غدا ضمن منافسات الدوري التونسي ويساعده أحمد حسام وأحمد توفيق طلب وحكم رابع أحمد الغندور.

وقدم محمود البنا أداء مميزا في مباراة أمس التي جمعت الزمالك وبيراميدز في الدور قبل النهائي لكأس مصر وانتهت لصالح بيراميدز بالفوز بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وحصل البنا على إشادة لجنة الحكام بقيادة الإنجليزي مارك كلاتنبرج على مستواه الذي قدمه في المباراة رغم صعوبتها.

محمد عادل حكما لمباراة كوت ديفوار والكونغو في أمم أفريقيا وعاشور للفار 

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الحكم الدولي المصري محمد عادل حكما لمباراة كوت ديفوار والكونغو في أمم أفريقيا للمحليين غدا الأربعاء، ومعه الدولي محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين بمدن الجزائر العاصمة (المجموعة الأولى) وعنابة (المجموعة الثانية)، وقسنطينة (المجموعة الثالثة) ووهران (المجموعتين الرابعة والخامسة).

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الجزائر مستضيف البطولة بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات ليبيا، وإثيوبيا وموزمبيق، فيما وقع المنتخب المغربي بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السودان ومدغشقر وغانا، وضمت المجموعة الثانية كلًا من منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وكوت ديفوار والسنغال.

أما المجموعة الرابعة فقد ضمت منتخب موريتانيا بجانب مالي وأنجولا، وأخيرًا المنتخب الكاميروني بالمجموعة الخامسة بجانب الكنغو والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني عن المجموعات الثلاث الأولى، والأول عن المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.

الحكم محمود البنا التحكيم الانجليزى كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام مباراة الترجي والصفاقسي طاقم تحكيم مصري

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