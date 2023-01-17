الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكابتن

بسبب الإصابة .. تأكد غياب عمرو السولية عن مبارة الأهلي وسموحة اليوم

عمرو السولية
عمرو السولية

تأكد غياب عمرو السولية، عن مواجهة الأهلي ضد سموحة، بنصف نهائي كأس مصر، وذلك بسبب الإصابة.


وقالت مصادر داخل الأهلي، إن السولية تعرض للإصابة بكدمة في السمانة خلال تدريب مران الفريق الختامي، ولن يكون قادرا على التواجد في مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم. 
 

وسيخضع السولية عقب لقاء سموحة لأشعة جديدة لتحديد إمكانية مشاركته في لقاء القمة السبت القادم من عدمها.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الإثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سموحة غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

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