الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المجتمعات العمرانية: نعمل على توفير الدولار من خلال أطروحات بيت الوطن

الدولار
الدولار

تعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أوائل الهيئات الاقتصادية فى الدولة، التي تساهم بشكل كبير فى تزويد الحصيلة الدولارية فى خزانة البنك المركزى، وذلك من خلال عدد من الآليات التي انتهجتها الهيئة منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وكشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ“الدستور”، أن آلية طرح أراضي محور “بيت الوطن”، المخصص للمصريين بالخارج، على رأس مستهدفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتزويد الحصيلة الدولارية فى خزانة البنك المركزي، حيث تطرح الهيئة هذا المحور للمصريين المقيمين بالخارج، على أن يقوموا بالسداد بالدولار من هناك، من خلال التقدم والحجز الكترونيا، وذلك فى إطار لم الشمل من ناحية، ومن ناحية أخرى الحصول على العملة الأجنبية.

وتابع: تتيح هيئة المجتمعات للمصريين العاملين بالخارج إمكانية السداد لمستحقاتها حال تواجدهم داخل البلاد لقضاء الإجازات بشرط أن لا يكون قد استقر بالبلاد وأن تكون الدولارات بحوزته أو فى البنك خلال مدة معينة.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وضعت أيضا ميزة تفاضلية لمن يقرر سداد مستحقاتها فى تخصيص أراضيها بالدولار، حيث تعطى الهيئة أولوية لمن يقوم بالسداد بالدولار فى مقابلة من سيقوم بالسداد بالجنيه المصري، وذلك بخلاف محور مشروعات أراضى بيت الوطن.

وتمكنت هيئة المجتمعات من طرح 8 مراحل من محور أراضي بيت الوطن حتى الآن، بما فيها المراحل التكميلية أيضا، وتواصل الهيئة التعامل بالطرح على هذا المحور بشكل دوري مستمر، لتوفير متطلبات ورغبات المصريين بالخارج، وتوفير العملة الدولارية أيضا.

وفى سياق آخر، عقدت المهندسة إيمان نبيل كامل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، اجتماعاً موسعا أمس، بمقر وحدة تنظيم النقل الجماعي بالهيئة، بحضور المهندس أحمد شوقي، رئيس وحدة تنظيم النقل بالمدن الجديدة وأعضاء مجموعات العمل برئاسة الهيئة والمدن التابعة لها، حيث تم خلال الاجتماع استعراض نتائج عمل العام الماضي 2022، ومحاور خُطة عمل عام 2023 للعمل على تطوير الخدمة، وتوفير خدمة نقل جماعي مستدام بالمدن الجديدة، طبقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أوائل الهيئات الاقتصادية تزويد الحصيلة الدولارية خزانة البنك المركزى من خلال عدد من الأليات بيت الوطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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