الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخدرات بـ220 ألف جنيه في حملات أمنية

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.

أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لتصنيعه مادة الاستروكس المُخدر والاتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعُثر بداخل الشقة على كمية من مادة الإستروكس المُخدر وزنت 5 كيلو جرام ، فردين خرطوش، عدد من الطلقات، 4 قطع سلاح أبيض ، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة ، كمية من الأكياس الفارغة "المُعدة للتعبئة "، ميزان حساس، 17 زجاجة لمواد تستخدم فى التصنيع.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما سلاح آلى ، 2 خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، طبنجة ، مبلغ مالى، سلاح أبيض، كمية من مسحوق الآيس المخدر، 4 هواتف محمولة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو المخدر وزنت كيلو جرام، سلاح آلى، خزينة ، عدد من الطلقات، مبلغ مالى، هاتف محمول، سيارة.

وضبط أحد الأشخاص وزوجته حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهما كميات من "الهيروين، الحشيش، الآيس" المخدرة، ميزان حساس، مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية"، 2 سلاح أبيض "مطواة"، 6 هواتف محمولة، مشغولات ذهبية.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 220000 جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقائع، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

حملات أمنية مخدرات ضبط حملات موسعة حائزى المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

عمرو محمد: أشفقت على زوجتى من المسئولية فعرضت عليها الانفصال

المؤتمر العلمي الثامن لشباب الباحثين بجامعة سوهاج يختار أفضل 3 مشاركات بحثية

الأحمر بـ 900 جنيه.. أسعار الطوب والرمل اليوم

المشدد 10 سنوات لعاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالشرقية

«القباج» و«خطاب» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وبناء القدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل ويلتقى نتنياهو.. غدًا

فلسطين تحذر: تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو يعد تفجيرًا مباشرًا لساحة الصراع

صحيفة عبرية: سفينتان حربيتان إيرانيتان «تهزان» أروقة الحكم فى إسرائيل