ضبط مخدرات بـ220 ألف جنيه في حملات أمنية

شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.

أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لتصنيعه مادة الاستروكس المُخدر والاتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعُثر بداخل الشقة على كمية من مادة الإستروكس المُخدر وزنت 5 كيلو جرام ، فردين خرطوش، عدد من الطلقات، 4 قطع سلاح أبيض ، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة ، كمية من الأكياس الفارغة "المُعدة للتعبئة "، ميزان حساس، 17 زجاجة لمواد تستخدم فى التصنيع.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما سلاح آلى ، 2 خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، طبنجة ، مبلغ مالى، سلاح أبيض، كمية من مسحوق الآيس المخدر، 4 هواتف محمولة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو المخدر وزنت كيلو جرام، سلاح آلى، خزينة ، عدد من الطلقات، مبلغ مالى، هاتف محمول، سيارة.

وضبط أحد الأشخاص وزوجته حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهما كميات من "الهيروين، الحشيش، الآيس" المخدرة، ميزان حساس، مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية"، 2 سلاح أبيض "مطواة"، 6 هواتف محمولة، مشغولات ذهبية.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 220000 جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقائع، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.