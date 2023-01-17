حبس المتهمين بقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية بالصف

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية فى الصف 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخصين بإطلاق النار عليهما في الصف، وتوصل رجال المباحث لهوية المجني عليهما، وتبين أنهما عاطلين، وكشفت التحريات أن 7 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.