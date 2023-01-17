أخبار فاتتك|مذكرات الأمير هارى تهدد استقرار بريطانيا.. وخبير يحذر من مشاركة «كهربا»

شهدت الساعات الماضية تداول عدد من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، والتي يرصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

- تثير أزمة سياسية.. مذكرات الأمير هاري تهدد استقرار بريطانيا

عاصفة قوية ضربت قصر باكنجهام إثر طرح الأمير هاري مذكراته في كتاب بعنوان "spare"، لما تتضمنه من إساءات لأفراد العائلة الملكية، ولكن علاوة على تلك التصريحات الخاصة بأسرة ملك بريطانيا.

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- ميمي جمال تكشف شروط الفنان عادل إمام لحضور حفلي زفاف ابنتيها

كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل عن حفلي زفاف ابنتيها من الفنان الراحل مصطفى، وشروط الفنان عادل إمام لحضور حفلى ابنتيها.

وقالت ميمي جمال، خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر فضائية dmc:

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- رغم خطاب اتحاد الكرة.. خبير يحذر من مشاركة كهربا فى المباراة المقبلة

أكد طلال عبداللطيف، خبير اللوائح، أن مشاركة محمود كهربا مع الأهلي في مباراته المقبل قد تعرض النادي لأزمة، وذلك رغم تأكيد خطاب اتحاد الكرة بإمكانية مشاركة اللاعب.

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- بسمة وهبة: مصادر النقد الأجنبى في مصر متعددة ولا داعي للقلق

قالت الإعلامية بسمة وهبة إن الأرقام تؤكد قدرة مصر على عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث إن الدولة المصرية لديها عدة مصادر للدخل من أجل الحصول على الدولار.

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- وزير السياحة والآثار: «2022» عام استثنائي بالنسبة للآثار المصرية

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن عام 2022 كان عامًا استثنائيًا ومميزًا، حيث شهد مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، وكذلك مرور 100 عام.

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