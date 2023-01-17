الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|مذكرات الأمير هارى تهدد استقرار بريطانيا.. وخبير يحذر من مشاركة «كهربا»

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول عدد من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، والتي يرصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

- تثير أزمة سياسية.. مذكرات الأمير هاري تهدد استقرار بريطانيا

مذكرات الأمير هاري

عاصفة قوية ضربت قصر باكنجهام إثر طرح الأمير هاري مذكراته في كتاب بعنوان "spare"، لما تتضمنه من إساءات لأفراد العائلة الملكية، ولكن علاوة على تلك التصريحات الخاصة بأسرة ملك بريطانيا.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- ميمي جمال تكشف شروط الفنان عادل إمام لحضور حفلي زفاف ابنتيها

ميمى جمال

كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل عن حفلي زفاف ابنتيها من الفنان الراحل مصطفى، وشروط الفنان عادل إمام لحضور حفلى ابنتيها.

وقالت ميمي جمال، خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر فضائية dmc:

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- رغم خطاب اتحاد الكرة.. خبير يحذر من مشاركة كهربا فى المباراة المقبلة

كهربا

أكد طلال عبداللطيف، خبير اللوائح، أن مشاركة محمود كهربا مع الأهلي في مباراته المقبل قد تعرض النادي لأزمة، وذلك رغم تأكيد خطاب اتحاد الكرة بإمكانية مشاركة اللاعب. 

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- بسمة وهبة: مصادر النقد الأجنبى في مصر متعددة ولا داعي للقلق

بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة إن الأرقام تؤكد قدرة مصر على عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث إن الدولة المصرية لديها عدة مصادر للدخل من أجل الحصول على الدولار.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- وزير السياحة والآثار: «2022» عام استثنائي بالنسبة للآثار المصرية

أحمد عيسى وزير السياحة

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن عام 2022 كان عامًا استثنائيًا ومميزًا، حيث شهد مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، وكذلك مرور 100 عام.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

ميمي جمال عادل امام كهربا الدولار الأزمة الاقتصادية بسمة وهبة وزير السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

بـ 62 لجنة.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

روسيا: الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا تتسرب إلى السوق السوداء

عمرو محمد: أشفقت على زوجتى من المسئولية فعرضت عليها الانفصال

انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. وأمطار على بعض المناطق

تشييع جنازة اللواء منصور عيسوى من مسجد السيدة نفيسة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب