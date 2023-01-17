الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رغم خطاب اتحاد الكرة.. خبير يحذر من مشاركة كهربا فى المباراة المقبلة

كهربا
كهربا

أثار طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، أن مشاركة محمود كهربا مع الأهلي في مباراته المقبل قد تعرض النادي لأزمة، وذلك رغم خطاب اتحاد الكرة بلإمكانية مشاركة اللاعب. 

وأوضح طلال عبد اللطيف، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المادة 24 من لائحة الانتقالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم تحظر مشاركة كهربا لحين سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك".

وتابع: "اتحاد الكرة أرسل خطابه إلى النادي الأهلي بأحقية مشاركة كهربا بناء على خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ لماذا لم يُظهر اتحاد الكرة هذا الخطاب كي يكون موقفه سليم بنسبة 100%".

وأتم: "حال مشاركة كهربا في المباريات وطعن الزمالك، سيتعرض الأهلي إلى مشكلة، لأن مشاركة كهربا محظورة حتى يتم سداد الغرامة لصالح نادي الزمالك".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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