الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تثير أزمة سياسية.. مذكرات الأمير هارى تهدد استقرار بريطانيا

مذكرات الأمير هاري
مذكرات الأمير هاري

عاصفة قوية ضربت قصر باكنجهام إثر طرح الأمير هاري، مذكراته في كتاب بعنوان spare، لما تتضمنه من إساءات لأفراد العائلة الملكية، ولكن علاوة على تلك التصريحات الخاصة بأسرة ملك بريطانيا، والتي يجدها الكثير مادة للتسلية، فقد طرحت المذكرات أسرار أخرى خاصة بالأمور السياسية قد تؤدي إلى تأزيم المواقف الدولية، وتعرض العائلة الملكية لمخاطر.

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الاعتراف بقتل مقاتلي حركة طالبان

ذكر الأمير هاري في كتابه أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان أثناء وجوده في الجيش في أفغانستان، وإنه في خضمّ القتال لم يكن يفكر في الـ25 على أنهم «أشخاص»، ولكن بدلًا من ذلك «قِطع شطرنج» جرت إزالتها من اللوحة.

وتعرّض الأمير لانتقادات بسبب هذه التصريحات، حيث قالت بعض الشخصيات العسكرية، إنه من الخطأ الإشارة إلى القتلى على أنهم «قطع شطرنج».

فيما انتقدت حكومة طالبان، الأمير هاري، قائلة في بيان رسمي: "الاحتلال الغربي لأفغانستان هو حقًا لحظة بغيضة في تاريخ البشرية وتعليقات الأمير هاري تمثل نموذجًا مصغرًا للتجربة المؤلمة التي عاشها الأفغان على أيدي قوات الاحتلال التي قتلت الأبرياء دون أي مساءلة".

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وتدارك الأمير هاري الخطاً حول هذه التصريحات لاحقًا، ليفسر في لقاء مع شبكة abc الأمريكية تصريحاته، لافتًا إلى إن تصريحاته تم إخراجها من سياقها، وهذا قد يعرض عائلته إلى الخطر.

تابع: "لأيام القليلة الماضية كانت مؤلمة وصعبة، ولم أكن قادرًا على فعل أي شيء حيال تلك التسريبات"، وتابع: "بلا شك، هذه الادعاءات هي مجرد (كذبة خطيرة)، لقد قالوا إنني تفاخرت بطريقة ما بعدد الأشخاص الذين قتلتهم في أفغانستان، إذا سمعت أي شخص يتفاخر بهذا النوع من الأشياء، فسأغضب، لكنها كذبة".

وقال هاري إن هدفه من مشاركة قصة قتله 25 من مقاتلي طالبان كان «تقليل عدد حالات الانتحار بين قدامى المحاربين»، وأضاف: «اخترت مشاركة هذه القصة؛ لأنني قضيت ما يقرب من عقدين من العمل مع المحاربين القدامى في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن أهم شيء هو أن أكون صادقًا وأن أكون قادرًا على إعطاء مساحة للآخرين ليتمكنوا من مشاركة تجاربهم دون أي خجل، وهدفي بالكامل ومحاولتي من مشاركة هذه التفاصيل هو تقليل عدد حالات الانتحار».

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الملكة إليزابيث و"ترامب"

كشف هاري عن اهتمام جدته بترامب، أثناء حديثه عن اللقاء الأول بين زوجته والملكة الراحلة، وذلك ضمن اجتماع غير مخطط له في منزل الأمير أندرو، رويال لودج، وكان هاري قد أحضرها إلى هناك لمقابلة سارة؛ دوقة يورك.

ووصف اللقاء الأول بين الملكة وميجان بأنه «ممتع للغاية»، وأشار إلى أن الاجتماع عُقد في أواخر عام 2016، قبل فوز ترمب الصادم بالرئاسة على وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، يبدو أن ترمب كان حاضرًا في ذهن جدته، مما دفعها إلى سؤال الممثلة الأمريكية عن رأيها في الرئيس المستقبلي.

باكنجهام الأمير هاري العائلة الملكية بريطانيا السياسية طالبان الجيش في أفغانستان

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