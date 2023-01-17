بسمة وهبة: مصادر النقد الأجنبى فى مصر متعددة ولا داعى للقلق

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الأرقام تؤكد قدرة مصر على عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث إن الدولة المصرية لديها عدة مصادر للدخل من أجل الحصول على الدولار، هناك زيادة على مستوى مصادر الدخل، وهي زيادة كبيرة وليست قليلة، مقارنة بما كان يحدث منذ 8 سنوات.

النقد الأجنبي

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديم برنامج "90دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك تضاعف لمصادر النقد الأجنبي في مصر، طبقا لميزانية الدولة، أي أن هناك أملا، والاقتصاد المصري يمكنه عبور الأزمة، معبرة: الصادرات المصرية حققت أعلى مستوى في 26 سنة وبلغت 47 مليار دولار، ومنذ 8 سنوات كنا نصدر بـ25 مليار دولار، وأهم صادراتنا هي الغاز والأسمدة والبترول الخام والمنتجات البترولية والمنتجات الزراعية وغيرها.

مصادر الدخل القومي المصري

وأضافت في حديثها، أن من مصادر الدولار تحويلات المصريين بالخارج والتي سجلت أعلى مستوى وبلغت 32 مليار دولار، قناة السويس والتي تحقق 7 مليارات دولار سنوياً، لذا يجب على المصريين البعد عن الأفكار السلبية والتيقن بأن مصر قادرة على تخطي هذه الأزمة.