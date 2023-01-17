الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميمى جمال تكشف شروط الفنان عادل إمام لحضور حفل زفاف ابنتيها

ميمى جمال
ميمى جمال

كشفت الفنانة ميمي جمال، تفاصيل عن حفل زفاف ابنتيها من الفنان الراحل مصطفى، وشروط الفنان عادل إمام لحضور حفل ابنتيها.

وقالت ميمي جمال، خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc: "عادل إمام قالي أنا جاي الفرح بس أتصور وأنا داخل وأسلم على العروسين وأقعد على ترابيزتي ومش عايز مضايقة بعدها ولا مصور رايح ولا جاي".

عادل إمام كان بيعمل الواجب وزيادة

وأضافت باكية: "عادل إمام كان بيجي وبيعمل الواجب وزيادة وحضر حفل البنتين"، مشيرة إلى أن حفل زفاف ابنتيها حضره عددًا كبيرًا من نجوم الفن، حتى الفنانة شريهان كانت وقتها مريضة وترتدي حزام للظهر ورغم ذلك حرصت على حضور الحفل.

ميمي جمال عادل امام حفل زفاف شروط الفرح شريهان

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