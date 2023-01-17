الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

صحيفة هندية: مصر دولة تمثل أهمية بالغة سياسيا وجغرافيا

السفير وائل حامد
السفير وائل حامد

قالت صحيفة "ذا هندو" الهندية، إن مصر دولة تمثل أهمية بالغة للهند سياسيا وجغرافيا ونقطة انطلاق مرتقبة للصناعة الهندية.

ونقلت الصحيفة تصريحات السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، بشأن دعوة نيودلهي الرئيس السيسي ليكون ضيف الشرف الرئيسي في احتفالات يوم الجمهورية في الهند الـ75 في زيارة هي الأولى من نوعها: “لحظة تاريخية للغاية، ونحن بصدد شراكة إستراتيجية جديدة ، تقوم بشكل أساسي على ركيزة الدفاع والأمن.

وقال السفير حامد، نحن بصدد شراكة إستراتيجية جديدة ، تقوم بشكل أساسي على ركيزة الدفاع والأمن. عندما نتحدث عن الهند ومكانتها في العالم ، يجب أن نتذكر أن الهند هي الدولة الرئيسية في المحيط الهندي وأمن المحيط الهندي يبدأ بالبحر الأحمر في الغرب وبالنسبة لمصر أمن قناة السويس يبدأ بأمن البحر الأحمر، لذا فكلانا مرتبط، يعتمد على بعضهما البعض من أجل أمنهما.

وذكر التقرير: تلقت علاقات الهند مع مصر دفعة في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى وزيادة التعاون الأمني ​​والدفاعي. على الجانب الهندي ، قام وزير الدفاع راجناث سينغ ووزير الشؤون الخارجية إس. جايشانكار بزيارة القاهرة في سبتمبر وأكتوبر 2022 على التوالي.

وزار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت الهند الأسبوع الماضي وتفاعل مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في بنغالورو. تمتلك حكومة الرئيس السيسي رؤية لـ “مصر الرقمية” مثل رؤية “الهند الرقمية” ، وقد ناقش الوزير الفرص مع الشركات الكبرى مثل Wipro Restricted.

وأعرب السفير حامد عن تقديره لدعوة الهند لمصر لتكون “دولة ضيفة” في قمة مجموعة العشرين المقبلة التي ستستضيفها الهند ، وقال إن التقريب بين الجانبين يعني “اجتماع دولتين لتمثيل صوت الجنوب”، وأشار المبعوث إلى توسيع التبادلات الدفاعية بين الجانبين وقال إن هذه التبادلات ستتكثف.

وقال حامد “سنعقد مناورات عسكرية مشتركة لأول مرة على الإطلاق مع القوات الخاصة المصرية والهندية المشاركة معا في أودايبور وجودبور وجايبور”.

ساعد التعاون الدفاعي المتنامي بين الهند ومصر من حقيقة أن كلا الجانبين يشغلان طائرات مقاتلة من طراز رافال وأن مصر بحاجة إلى معدات عسكرية ، وبعضها جاهز لتقديمه.

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا البحر الاحمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاون الدفاع الرئيس السيسي الشؤون الخارجية المحيط الهندي

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