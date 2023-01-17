الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-1-2023 وترددات القنوات الناقلة

الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

يبحث المواطنون عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-1-2023 وترددات القنوات الناقلة لمتابعة بطولة كأس مصر 2021-2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم الأخير قبل دخولهم في معسكر مغلق قبل المباراة لوضع خطة المباراة التي ستجمعهم بفريق سموحة ضمن منافسات قبل النهائي.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-1-2023 وترددات القنوات الناقلة

يستعد لاعبو النادي الأهلي لمواجهة نادي سموحة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والبحرين وقطر والكويت والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023 ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر للنسخة الحالية 2021-2022.

تنقل المباراة عبر شاشة On Time Sports في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية حيث يتم يغيب عن تشكيل نادي الأهلي (ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، أكرم توفيق، مصطفى شوبير، طاهر محمد، طاهر وبيرسي تاو، محمد عبد المنعم).

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تشكيل نادي الأهلي ضد سموحة في بطولة كأس مصر

يتسأل الملايين عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-1-2023 وترددات القنوات الناقلة في بطولة نهائي كأس مصر وذلك بالتشكيل التالي:-


حراسة المرمى: محمد الشناوي.


خط الدفاع: على معلول ، رامي ربيعة ، محمود متولي، محمد هاني.


خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، أحمد عبد القادر.


خط الهجوم: برونو سافيو، محمد شريف.
 

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مواعيد مباريات نادي الأهلي خلال شهر يناير

الثلاثاء 17 يناير 2023 مباراة نادي الأهلي ضد نادي سموحة ( كأس مصر).

السبت 21 يناير 2023 مباراة نادي الأهلي ضد نادي الزمالك ( الدوري المصري الممتاز).

الثلاثاء 24 يناير 2023 مباراة نادي الأهلي ضد نادي البنك الأهلي ( الدوري المصري الممتاز).

الأحد 29 يناير 2023 مباراة نادي الأهلي ضد نادي حرس الحدود ( الدوري المصري الممتاز).

ويمكن متابعة المباريات عبر شاشة قناة On Time Sports  عبر الاحداثيات التالية:-

 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11894.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 75000.
  • الجودة: HD.
  • الاستقطاب: رأسي.

 

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