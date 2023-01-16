خبير: تحرير سعر الصرف ساهم في دخول مليار دولار استثمارات لمصر

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن تحرير سعر الصرف ساهم في دخول قرابة مليار دولار استثمارات للسوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تستورد أكثر التزاماتها بالعملة الصعبة، مطالبًا بضرورة النظر في فقه الأولويات فيما يخص عملية الاستيراد، لأن الفترة المقبلة تحتاج إلى مجهود أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن طرح شهادات الـ 25% كانت تهدف لتوفير شهادة ذات عائد مرتفع يغطي التضخم الموجود (حوالي 22%)، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة حققت حوالي 304 مليارات جنيه بعد طرحها في بنكي الأهلي ومصر، ومن المتوقع أن يقف العمل بهذه الشهادات نهاية الشهر الجاري.

وأشاد الخبير المصرفي بإعلان البنك المركزي سداد 2.5 مليار دولار ديون خارجية، ودخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية بمبالغ تخطت 925 مليون دولار.

وأوضح أن هذا الأمر يعني وجود سيولة أجنبية تُساعد على سداد الالتزامات المصرية، مؤكدًا أن تاريخ مصر لم يشهد تخلف القطاع المصرفي عن سداد أي ديون أو التزامات.

وأضاف أن القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة الأزمات التي نمر بها، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي يكفي تغطية الالتزامات لأكثر من 5 أشهر، وتوفير الدولار للمستوردين يعني أن الدولة قادرة على دعم القطاع المصرفي للاقتصاد.