الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لشقيقين بتهمة قتل عشيق والدتهما بمنشأة ناصر

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة شقيقين بالاعدام شنقا لإدانتهما بقتل عشيق والدتهما بمنشأة ناصر.

عقدت جلسة النطق بالحكم، برئاسة المستشار خالد قراعة وعضوية دكتور أشرف عز المنشاوي وهيثم فكري إبراهيم، وأمانة سر أيمن قاضي.

وأمرت جهات التحقيق المختصة، بإحالة شقيقين متهمين في القضية رقم 6194 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 846 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامها بقتل المجني عليه عشيق والدتهما الذي يدعى عرفة.م، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعدما علم بوجود علاقة غير شرعية معها.

وكشف التحقيقات في القضية، أن المتهميْن علما بارتباط والدتهما بعلاقة غير شرعية وممارستها الرذيلة مع أحد الأشخاص في منطقة منشأة ناصر، فقررا التخلص منه بدافع الانتقام.

محكمة معاقبة شقيقين قتل عشيق والدتهما منشأة ناصر

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وائل لطفي

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