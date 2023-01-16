ننشر لكم موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، بالتزامن مع منتصف شهر يناير 2023، والتي ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل” بين الموظفين، لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، للعاملين في قطاعي الحكومي والخاص، وخاصة عقب قرار تطبيق زيادة الحد الأدنى للموظفين.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات وجميع المديريات المالية بوزارة المالية، إنه قد تم مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية خلال وضع موعد صرف المرتبات الجديدة خلال أشهر (شهر يناير، وفبراير، وشهر مارس).

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023

يستعرض «الدستور» خلال السطور التالية جدول موعد صرف مرتبات يناير 2023، للعاملين والموظفين في القطاع الحكومي والخاص، طبقا لما جاء عن وزارة المالية المصرية.

موعد صرف مرتبات يناير 2023

يبدأ صرف مرتبات يناير 2023 في يوم الاثنين 22 يناير 2023، وذلك لكافة العاملين والموظفين بالقطاع الحكومي والخاص، وخاصة عقب قرار تطبيق “زيادة الحد الأدنى للأجور”، ومن الجدير بالذكر أن سيتم صرف مرتبات يناير 2023 لعدد 33 وزراة وهيئة ومصلحة، وذلك يكون في أيام: يوم الاثنين 23 يناير 2023، يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ويوم الأربعاء 25 يناير، ويوم الأحد 29 يناير 2023.

جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2023

أوضحت وزارة المالية أنه تمت مراعاة الإجازات الرسمية، وذلك بمناسبة 25 يناير 2023 وهو عيدًا للشرطة المصرية ويكون ذكرى ثورة يناير 2011، وستعتبر إجازة 25 يناير في يوم الخميس 26 يناير 2023، كما أن سيتم صرف كافة المتأخرات عن شهر يناير 2023 وتكون ما بين فترتي 9 فبراير إلى 12 فبراير.

وتقدم «الدستور» موعد صرف المرتبات لشهر يناير2023 لجميع الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، وذلك خلال 4 أيام، طبق ما أعلنت عنه وزارة المالية المصرية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، في يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، يوم الأربعاء 25 يناير 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، يوم الأحد الموافق 29 يناير 2023.