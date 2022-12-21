ديسمبر 2022.. موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة والقطاع العام

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 من الأمور التى وجدت بحث واسع من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل" وذلك للعاملين فى الدولة خاصة مع تأكيد الدولة على صرف زيادة 300 جنيه للعاملين بها.

«الدستور» ترصد التفاصيل خلال التقرير التالي:

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 مع الزيادة الجديدة

كانت وزارة المالية أشارت إلى أن غدا الخميس هو أول الأيام التى تصرف فيها الدولة المرتبات للعاملين بها للعام الحالى 2022، حتى الأربعاء القادم الموافق 28 ديسمبر 2022 لجميع الوزارات والهيئات التابعة للدولة مع إضافة الزيادة الجديدة التي منحتها الدولة للعاملين بها وهى 300 جنيه بدل غلاء.

يبدأ العاملون فى عدد من الوزارات والهيئات المملوكة للدولة فى الحصول على مرتبات ديسمبر 2022 مع الزيادة الجديدة وهم العاملون في وزارة.

الثقافة

العاملون والموظفون داخل مجلس النواب

وزارة الاتصالات

وزارة الآثار

وزارة القوى العاملة

وزارة البيئة

وزارة النقل

وزارة الأوقاف

وزارة الطيران المدنى

وزارة الانتاج الحربى

وزارة السياحة

وزارة البترول

وزارة الداخلية

وزارة الصحة

وزارة قطاع الأعمال العام

وزارة التضامن الاجتماعى

وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة الإسكان

وزارة التجارة والصناعة



المديريات

العاملين فى مديرية الاسكان والمرافق

مديريات التضامن الاجتماعى

العاملين في مديريات التموين والتجارة الداخلية

العاملين فى مديريات القوى العاملة

مديريات الشئون الصحية

مديريات الطرق والنقل



الأحد 25 ديسمبر

الأحد الموافق 25 ديسمبر يبدأ صرف مرتبات

العاملين فى الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى

العاملين لدى الجهاز المركزى للمحاسبات

العاملين فى مجلس النواب

- العاملين المجلس القومى لحقوق الإنسان

العاملين فى المجلس الأعلى للصحافة

العاملين لدى الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى

العاملين لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

العاملين فى باقي القطاعات والوزارات

وأشار بيان وزارة المالية إلى صرف مرتبات العاملين فى باقى الوزرات والهيئات الحكومية المستقلة بدءًا من 25 ديسمبر وحتى 28 من ديسمبر.