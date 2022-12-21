خلال ساعات.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 لموظفى الحكومة

يكثف البحث من قبل موظفي الحكومة عن مواعيد صرف مرتبات ديسمبر وخصوصًا أن بعضهم يصرف المرتبات هذا الأسبوع والبعض الآخر الأسبوع المقبل، ونستعرض كافة التفاصيل عن موعد صرف المرتبات هذا الشهر للموظفين في الحكومة، وأيضًا موعد صرف مرتبات المعلمين لشهر ديسمبر 2022، وكذلك موعد صرف مرتبات بتروجت، وأيضًا منشور زيادة المرتبات من الجريدة الرسمية، وإعلان جدول الحد الأدنى للأجور، وتوضيح حقيقة زيادة المرتبات 2023.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 لموظفي الحكومة

وحددت وزارة المالية جدول المرتبات منذ 3 أشهر لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وحدد مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر ليتم الصرف على 5 أيام عمل بداية من نهاية هذا الأسبوع.

يوم يفصلنا عن صرف الرواتب

وتقوم الحكومة بصرف مرتبات ديسمبر بداية من يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في بعض المصالح والهيئات والوزارات تصل إلى 33 مصلحة وهيئة، ويستمر صرف القبض يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في باقي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والبالغ عددها 33 هيئة ومصلحة ووزارة أخرى.

وتصرف الوزارة مرتبات باقي الجهات الأخرى التي لم تصرف في اليومين المحددين خلال الفترة من الإثنين 26 إلى الأربعاء 28 ديسمبر 2022، على أن يتم صرف المتأخرات المستحقة العاملين في الحكومة خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر ولمدة 3 أيام.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للمعلمين

يتم صرف مرتبات المعلمين مع مرتبات الحكومة يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022.

ما هو موعد زيادة المرتبات 2023 ؟

يتساءل المواطنون عبر محركات البحث عن ما هو موعد زيادة المرتبات 2023؟ وهل توجد زيادة للمرتبات في شهر يناير 2023؟

والحقيقة أنه لا توجد زيادة للمرتبات في 2023، وأن زيادة المرتبات 2023 لموظفي الحكومة تتم في شهر يوليو 2023 وهو موعد زيادة المرتبات 2023 السنوي مع الموازنة العامة الجديدة.

وزارة المالية جدول مرتبات شهر ديسمبر.. الخميس 22 ديسمبر 2022

تبدأ الوزارات التالية صرف مرتبات ديسمبر: الشباب والرياضة- التخطيط- التنمية المحلية- الكهرباء- المالية- الخارجية- الاستثمار والتعاون الدولي- الزراعة واستصلاح الأراضي- العدل- التعليم العالي.

المديريات الخدمية بالمحافظات: دواوين عموم المحافظات- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري- المعلمين والموظفين في مديريات التربية والتعليم- مديريات التنظيم والإدارة – مديريات الزراعة.

الهيئات الحكومية المستقلة: هيئة الرقابة الإدارية- اللجنة العليا للانتخابات- الأزهر- رئاسة مجلس الوزراء- المحكمة الدستورية العليا- هيئة قضايا الدولة- دار الإفتاء المصرية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- مجلس الدولة- القضاء والنيابة العامة- هيئة النيابة الإدارية- معهد الخدمات المالية- الجامعات- الهيئة العامة للرقابة المالية.

وزارة المالية جدول مرتبات ديسمبر.. الأحد 25 ديسمبر 2022

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر في باقي الوزارات يوم الأحد 25 ديسمبر 2022: التضامن الاجتماعي- الاتصالات- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- قطاع الأعمال العام- السياحة- الداخلية- النقل- البيئة- الإنتاج الحربي- الإسكان- الثقافة- البترول- شؤون مجلس النواب- الطيران المدني- القوى العاملة- الصحة- الأوقاف- التجارة والصناعة- التموين- الآثار.

المديريات الخدمية بالمحافظات: مديريات الإسكان والمرافق- مديريات القوى العاملة- مديريات الشؤون الصحية- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الطرق والنقل- مديريات التموين والتجارة الداخلية.

ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 الهيئات الحكومية المستقلة: الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- مجلس النواب- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الجهاز المركزي للمحاسبات- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس الأعلى للصحافة- المجلس القومي لحقوق الإنسان.