موعد بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة

يبدأ العاملون بالدولة صرف مرتبات شهر ديسمبر، اعتبارًا من بعد غد الخميس، على عدة مجموعات خلال الفترة بين يومى 22– 28 من شهر ديسمبر الجارى، للحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو التيسير على العاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة، على أن تكون مواعيد صرف متأخرات المستحقات المالية.

وتباشر المجموعة الأولى من الوزارات الصرف يوم الخميس المقبل 22 ديسمبر وهى: وزارات الصحة، التضامن الاجتماعى، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدنى، البيئة السياحة، البترول، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى، الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس النواب.

فيما يتواصل الصرف للمجموعة الثانية يوم الأحد 25 ديسمبر، هى وزارات: التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولى، والجهات التابعة لهم والقضاء، النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للإنتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويستأنف الصرف للمجموعة الثالثة يوم الاثنين 26 ديسمبر بوزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ومديريات الخدمات بالمحافظات التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطرى، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى هيئات مستقلة/ جهات وهى الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وباقى الجهات الأخرى.

ومن المقرر أن يستمر الصرف خلال الفترة بين يومى 26 و28 من شهر ديسمبر الجارى لمن يتخلف عن الصرف وفقًا للمواعيد المحدده، على أن تصرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من الشهر.