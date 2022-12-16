الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022.. تفاصيل

مواعيد صرف مرتبات
مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 من خلال الكتاب الدوري الذي تصدره بشكل ربع سنوي لتنظيم عمليات الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm تجنبا للزحام ونفاذ العملات المالية في بعض ماكينات البنوك خلال فترة قبض موظفي الدولة حيث ترسل البنوك رسائل لهم لنزل الرواتب في حساباتهم البنكية ويمكنهم يسحبها في اى وقت.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

بحسب الكتاب الدوري الذي أصدره قطاع الحسابات المالية في وزارة المالية فإن تم تخصيص 5 أيام وذلك خلال الفترة من 22 - 28 ديسمبر الجاري هي الفترة المخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة وفقا للجدول الصرف المعلن حيث تم تقسيم الموظفين إلى فئات بحسب أماكن أعملهم (وزارة، هيئة، مديرية) لكل فئة يوم محدد للصرف.

يتقسم الجدول الصرف وفقا لما يلي :-

يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 لصرف رواتب موظفي وزارة (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة االنقل).

يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 لصرف رواتب موظفي وزارة (التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط والتنمية الاقتصادية).

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يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 لصرف رواتب موظفي وزارة ( التعاون الدولي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستطلاح الأراضي، الموادر المائية، الري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، ….).

يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 لصرف رواتب موظفي (مديريات الزراعة، مديريات الشباب والرياضة، نديريات الطب البيطري).

يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 لصرف رواتب موظفي (هيئة قضايا الدولة، معهد الخدمات المالية، رئاسة مجلس الوزراء، اللجنة العليا للانتخابات، مجلس الدولة، رئاسة الجمهورية، هيئة الرقابة الإدارية).

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مع أخر أسبوع في العام يزيد البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 وصرف المعاشات والتي من المقرر أن تكون خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 2023 حيث يتم تحويل كافة أموال المعاشات لمنافذ الصرف بالزيادة التي قررتها الحكومة لرفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الناتج عن الازمة الاقتصادية وارتفاع أسعار تداول العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

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