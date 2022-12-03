السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل زيادة المرتبات 2023

المرتبات
المرتبات

 زيادة المرتبات 2023 وموعد زيادة الحد الأدنى للأجور من أكثر الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين في الأيام الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث في تلك الساعة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخدامًا “جوجل” من قبل المواطنين وخصوصًا العاملين والموظفين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كل ما هو جديد ويخص زيادة المرتبات 2023 وموعد زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة رئيس جمهورية مصر العربية.

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وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين وخصوصاً العاملين والموظفين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً لمواجهة صعاب الحياة من خلال  زيادة مرتباتهم في عامهم الجديد 2023، وإليكم كل ما يخص زيادة المرتبات 2023 وموعد زيادة الحد الأدنى للأجور، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

 زيادة المرتبات 2023

أعلن مجلس الوزراء عن إضافة زيادة استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات وهذه الزيادة من رئيس الجمهورية للمواطنين لحل مشاكل الحياة وتوفير مستلزمات المنازل بعد رفع الأسعار داخل جميع دول العالم بسبب الاقتصاد العالمي.

ووفقاً لقرارات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تم الإعلان عن  زيادة المرتبات 2023 التي أصدرتها الحكومة مؤخرا بزيادة الحد الأدنى بقيمة 300 جنيه، وفق توجيهات رئاسية.

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موعد زيادة الحد الأدنى للأجور2023

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف من قبل العاملين والموظفين بعد أن تم تحديد موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وفقا لقرار مجلس الوزراء برئاسة رئيس جمهورية مصر العربية وذلك ليصبح الحد الأدنى ٣٠٠٠ جنيه بدلا من ٢٧٠٠ جنيه، وذلك بعد إضافة الزيادة الاستثنائية لمواجهة أعباء الحياة وهذا مع بداية شهر يناير ٢٠٢٣ القادم وهذا للقطاع العام والخاص.

زيادة المرتبات 2023 موعد زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدني للأجور زيادة المرتبات السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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