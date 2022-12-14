الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

مرتبات
مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022.. الأكثر بحثا في الساعات الماضية من جانب الموظفين، وترصد «الدستور» في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 وفق آخر تحديث لوزارة المالية.


مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022


كانت حددت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 في أيام «22 و 25 و 26 و 27 و 28»، وأعلنت الوزارة أن يبدأ صرف المرتبات قبل يوم من الموعد المحدد.


جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022


يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الأربعاء 21 ديسمبر للعاملين في الوزارات الأتية «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة».


مديريات الخدمات التي يتم صرف المرتبات لها يوم الخميس 22 ديسمبر 2022
بينما يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الخميس للعاملين في المديريات «الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».


المصالح والهيئات الحكومية المستقلة التي يتم صرف المرتبات لها يوم السبت 25 ديسمبر 2022
ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم السبت للهيئات الحكومية المستقلة الآتية « الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».


وزارات تصرف المرتبات يوم الأحد 26 ديسمبر 2022
بينما من المقرر صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الأحد لـ الوزارات التالية: «التعليم العالي والجامعات، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة والاقتصادية»


وكذا صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الأحد في الوزارات التالية: «الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، التعليم العالي، التنمية المحلية، الاستثمار والتعاون الدولي، الكهرباء، العدل، الخارجية، التربية والتعليم، التخطيط، الشباب والرياضة، المالية».


مديريات الخدمات التي يتم صرف المرتبات لها يوم الاثنين 27 ديسمبر 2022
صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الاثنين في المديريات التالية «التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، دواوين عموم المحافظات، مديريات التنظيم والإدارة، مديريات الزراعة، مديريات الشباب والرياضة، مديريات الطب البيطري».


المصالح والهيئات الحكومية المستقلة التي يتم صرف المرتبات لها يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2022
صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الثلاثاء في الهيئات الحكومية المستقلة الآتية «هيئة قضايا الدولة، معهد الخدمات المالية، رئاسة مجلس الوزراء، القضاء والنيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، الجامعات، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دواوين عموم المحافظات، مجلس الدولة، الهيئة العامة للرقابة المالية، رئاسة الجمهورية، هيئة الرقابة الإدارية».
 

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جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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