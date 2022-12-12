ننشر لكم جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، حيث يبحث العديد من العاملين و موظفي الدولة عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، و شهد محرك "جوجل" الشهير على عمليات بحث عديدة بالتزامن مع اقتراب منتصف شهر ديسمبر.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022:

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

و حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر قبل الموعد المحدد في كل شهر، حيث يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2022، وحتي الأحد 25 ديسمبر في الهيئات والمصالح الحكومية، على أن يتم الصرف في باقي الجهات التي لم تصرف في اليومين السابقين خلال المدة من الإثنين 26 ديسمبر إلى الأربعاء 28 من نفس الشهر، كما خصصت وزارة المالية الوزارات والهيئات إلى يومين.

كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين في الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر لمدة 3 أيام، وكذلك صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

-مرتبات شهر ديسمبر 2022 الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

-مرتبات شهر ديسمبر2022 الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.

-مرتبات شهر ديسمبر 2022 الحد الأدنى للأجور لموظفين الدرجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.

- مرتبات شهر ديسمبر 2022 الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الأولى 4800 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2022 الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الثانية 4200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2022 الحد الأدنى للأجور الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

- مرتبات شهر ديسمبر 2022 الحد الأدنى للأجور الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

- مرتبات شهر ديسمبر 2022 الحد الأدنى للأجور الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

- مرتبات ديسمبر 2022.. الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة 3000 جنيه.