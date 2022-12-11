مع اقتراب نهاية عام 2022 وازداد البحث من قبل الكثير بمحرك "جوجل" الشهر عن أخبار زيادة المرتبات يناير 2023، وذلك بهدف التعرف على الزيادات الجديدة التي تقدم للموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة.

وبالتزامن مع قدوم شهر يناير عام 2022 بعد مجرد أيام، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن زيادة المرتبات يناير 2023:

اخر اخبار زيادة المرتبات يناير 2023

كان حصل موظفي الدولة وأصحاب المعاشات خلال شهر نوفمبر الماضي على زيادة قررت الحكومة المصرية صرفها بقيمة 300 جنيه، وذلك لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير لما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فعملت الدولة على مواجهة الآثار السلبية وزيادة معدلات التضخم بهذه القرارات، والتي تستمر دون موعد محدد لوقفها.

زيادة مرتبات يناير 2023

وعن زيادة المرتبات خلال عام 2023 فمن المقرر أن تطبق بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك بحسب نص القانون على صرف علاوة دورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة تقدر بـ 7% كحد أدنى.

و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وصول الحد الأدنى للأجور إلي مبلغ 3000 جنيه لكلا القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً للدرجة الوظيفية التي تخص كل موظف كما أوضح على ضرورة صرف المستحقات المتأخرة للعاملين من يوم 8 حتى يوم 10 من كل شهر.

جدول زيادة المرتبات للعام 2022

-تتمثل مرتبات الدرجة الممتازة في 9000 جنيه بدلًا من 8700 جنيه.

-وزيادة مرتبات الدرجة العالية إلى 6600 جنيه بدلًا 6300 جنيه.

-و مرتبات المدير العام تبدأ من 5400 جنيه بدلًا من 5100 جنيه.

-أما مرتبات الدرجة الأولى تبدأ من 4800 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

-مرتبات الدرجة الثالثة تصل إلى 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنيه.

-مرتبات الدرجة الثالثة بتدأ من 3740 جنيهًا بدلًا من 3420 جنيهًا.