الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع، مساء اليوم الإثنين، بين سيارتين أعلى محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث تصادم بين سيارة ملاكي نصر، قيادة “حسام عادل 35 عاما”، رفقة والدته 50 عاما، ربة منزل، مصابة بكسر في الذراع اليمنى، وزوجته 28 عاما، ربة منزل، مصابة بكسر في الركبة اليسرى، والطفل «عمر» 3 أعوام، نجل قائد السيارة، مصاب بكسر في الكتف وكدمة بالرأس، والطفلة «رضوى» 4 سنوات، ابنة قائد السيارة، مصابة باشتباه كسر في الرقبة وكدمات متفرقة، وبين سيارة ملاكي أخرى قيادة أحمد أمين، 35 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ونتج عن الحادث تلفيات متفرقة بالسيارتين.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

حادث تصادم الشيخ زايد محور 26 يوليو ميدان لبنان النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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