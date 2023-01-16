بينهم ناصر ومطر.. قرار جديد بإدراج قيادات إخوانية على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صلاح أحمد حريز وعضوية المستشارين أيمن محمد وياسر محمد، الإثنين، قرارين هامين بخصوص قانون الإرهاب.

تضمن القرار الأول إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج جماعة الإخوان، كما شمل القرار إدراج كل من حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر و14 آخرين من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وفى حكم ثانٍ، نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة الجنايات بإدراج يحيى موسى وعبدالفتاح زارع وأحمد محمد عبدالرحمن و10 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ النشر في الجريدة.

وفى حكم ثالث، تقرر إدراج أحمد دعبس ومحمد إبراهيم و8 متهمين في القضية رقم 1224 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.