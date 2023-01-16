حبس عامل لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار في حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس عامل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الاثار داخل عقار بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (عامل – مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة "ملكه بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه".

وعُثر بداخلها على حفره قطرها 1 متر بعمق 3 متر، كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

