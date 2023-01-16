الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

العراق يلقي القبض على ناقل عناصر عصابات داعش الإرهابية في نينوى

داعش
داعش

أعلن العراق، اليوم، عن إلقاء القبض على ناقل عناصر عصابات داعش الإرهابية في نينوى.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم (استخبارات وأمن) قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثالث، تم نصب كمين محكم في قضاء تكليف التابع إلى محافظة نينوى وعلى أثرهِ ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) والذي كان يعمل بصفة ناقل لعناصر داعش الإرهابية والمواد الغذائية والصحية وغيرها في جبال بادوش.

وأضافت أنه جرى تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً.

العراق عصابات داعش الإرهابية نينوي مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية داعش الإرهابية بغداد الطارمية سوريا

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