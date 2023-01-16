الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ياسمين أبيض».. رواية جديدة لـ خولة حمدي عن دار كيان

ياسمين أبيض
ياسمين أبيض

صدر حديثا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "ياسمين أبيض" للكاتبة خولة حمدي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 والتي تأتي في الفترة من 26 يناير الجاري وحتى الـ 6 من فبراير المقبل.

وجاء في تصدير الرواية" لقد وقعت في حبّه منذ اللّحظة الأولى. أعرف، من الغريب أن تقول أمّ هذا.. الأمّ تحبّ أولادها جميعهم. لكنّني كنت أحتاج بعض الوقت لأحبّ أطفالي! كنت أتعوّد عليهم تدريجيّا، ثمّ أتقبّل أشكالهم وأشعر بانتمائهم إليّ.. لكن أحمد، كنت في حالة حبّ منذ ولادته. أتأمّله طوال اليوم، كأنّه طفلي الأوّل.

كان ملاكًا صغيرًا أبيض تمامًا، بياضه النّاصع كان مدهشًا، مثل قطعة ثلج في بلاد حارّة، وكان يرضع وينام بهدوء، ولم يكن يبكي مثل الأطفال، كان وجوده إلى جواري يشعرني بالصّفاء والسّكينة. وقد كنت أحتاج إلى ذلك، حتّى أقدر على مواجهة ما هو آت".

خولة حمدي كاتبة تونسية وأستاذة جامعية، ولدت عام 1984 بتونس العاصمة وحصلت على شهادة في الهندسة الصناعية، كما حصلت على ماجستير من مدرسة المناجم في مدينة سانت إتيان الفرنسية عام 2008، وعلى الدكتوراه في بحوث العمليات (أحد فروع الرياضات التطبيقية) من جامعة التكنولوجيا بمدينة تروا بفرنسا عام 2011، من أعمالها الروائية: “في قلبي أنثى عبرية 2014، غربة الياسمين 2014، أن تبقى 2016، أين المفر 2017، أرني أنظر إليك 2020، ياسمين العودة 2021، وأخيرا روايتها الصادرة حديثًا ياسمين ابيض 2023.

صدر حديثا دار كيان للنشر والتوزيع رواية ياسمين أبيض خولة حمدي معرض القاهره الدولي للكتاب غربة الياسمين

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