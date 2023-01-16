الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اقتراح برغبة في البرلمان لتعديل شروط الحصول على معاش الطفل

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تعديل شروط الحصول على معاش الطفل المقدر بقيمة 350 جنيها شهريا، ليشمل قاعدة أوسع من المستفيدين.

وأشارت النائبة، إلى أنه قبل أيام أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي البدء في صرف معاش للطفل أعتبارا من يناير 2023 وفقا لعدد من الشروط التي تم الإعلان عنها، وخاصة أن يكون هذا  المعاش منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 350 جنيها شهريا، على أن تستمر مدة المنحة 8 أشهر بدءًا من أكتوبر حتى مايو من كل عام دراسي وأيضا أن يحصل على معاش الطفل أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

وقالت الواقع يقول أننا في حاجة إلى توسيع قاعدة المستفيدين سواء في مدة المنحة أو دخل الأسرة المستفيدة ومن ثم اقترح أن يتم مدة المنحة لمدة عام كامل وليس 8 أشهر فقط، بالإضافة إلى أن يكون المستفيد في حال كان إجمالى دخل  الطرف الحاضن للطفل أقل من الحد الأدنى للأجور وهو ٣٠٠٠ جنيه دون النظر لاستفادته من معاشات أخرى أو وجود دخل ثابت من عدمه وأن يكون معاش الطفل مستحق لكل طفل والدته مطلقة دون اشتراط أن تكون تزوجت  أو ماتت أو سجنت.

وبررت عضو مجلس النواب، مقترحها بأن هذه الشروط سوف تسمح لدخول فئات أكثر للاستفادة من هذا المعاش، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العديد من الأسر المصرية، بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة.

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