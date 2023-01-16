الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تطبيق المنظومة الرقمية فى عدد من المشروعات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة واستعراض سير ومستجدات العمل في أعمال ميكنة عدد من المشروعات بالمحافظة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده بورسعيد في كل المجالات.

جاء ذلك بحضور المهندس سيد خلف، مستشار المحافظة للمساحة، والمهندسة شيماء جودة، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والعاملين بمركز معلومات شبكات المرافق.

وفي بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد، مستجدات العمل فيما يتعلق بحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة والعقارات غير مكتملة البناء، من خلال عرض تقديمي يوضح الموقف التنفيذي لحصر الأراضي والهدف من منظومة العمل، وموقف التواصل مع الجهات المختصة، فضلًا عن استعراض إجمالي الحصر على مستوى المحافظة ونماذج لأعمال الحصر.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي في مشروع حصر أصول وممتلكات الدولة، ومقترح تنفيذ الرقم القومي الموحد للمباني الخدمية، حيث تتضمن المنظومة عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص.

كما يهدف إلي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، وهناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية، بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات، مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لعرض تقديمي حول مقترح تنفيذ برنامج الحماية السيبرانية، وذلك بهدف تحقيق الحماية والأمان خلال تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، كما تم استعراض مستجدات العمل في إنشاء إدارة رقمية خاصة بالمقابر في إطار أعمال تطوير المقابر بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن استعراض مستجدات العمل في مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، وأعداد المتقدمين والمشروعات التي تقدم بها الأطفال للمسابقة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود العاملين في مركز معلومات شبكات المرافق، وإدارة التحول الرقمي، مؤكدًا تقديره للمجهود الكبير الذي بذله الشباب في تنفيذ البرامج الرقمية لعدد من المشروعات، موجهًا بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، للانتهاء من تنفيذ أعمال الميكنة للمشروعات المذكورة في أقرب وقت، لافتًا إلى تقديم الدعم الكامل بما يحقق تنفيذ العمل على درجة كبيرة من الدقة والكفاءة.

استعراض الموقف التنفيذي أراضي الفضاء الإدارة العام الاقتصاد البناء العشوائي التحول الرقمي

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وائل لطفي

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