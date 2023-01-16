الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضعف المياه في ببا ببني سويف لانخفاض المنسوب بسبب «السدة الشتوية»

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف مياه الشرب بمركز ومدينة ببا؛ نظرًا لانخفاض منسوب نهر النيل أمام مأخذ محطة مياه كفر ناصر، ما ترتب عليه تذبذب تشغيل المحطة بكامل طاقتها ، إلى جانب توقف محطتي ببا المطورة والبرانقة بسبب أعمال السدة الشتوية

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، والاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن "السدة الشتوية" إجراء سنوى تنفذه وزارة االرى، منذ إنشاء السد العالى، بحبس المياه عن المجارى المائية خلال فترة معينة" أقل فترة احتياجا للمياه " بهدف تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات والأعمال الصناعية التي تتطلب عدم وجود مياه بالمجارى المائية للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام، حيث يتم تقسيم فترة السدة على 5 قطاعات (غرب الدلتا  - شرق الدلتا - وسط الدلتا - مصر الوسطى  - مصر العليا).

الشرب والصرف الصحي مركز ببا منسوب نهر النيل منظومة الري السدة الشتوية

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وائل لطفي

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