محافظ الفيوم يتفقد معروض السلع الغذائية واللحوم

عقب افتتاحه معرض بيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلًا رمضان 2023" بمدينة سنورس، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مترجلًا، المعروض من السلع الغذائية واللحوم، وأسعارها بالأسواق والمحال التجارية المختلفة بشوارع مدينة سنورس، للاطمئنان على وفرة وجودة المعروض من السلع ومطابقتها الاشتراطات الصحية، وعدم المغالاة في الأسعار.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

حيث قام محافظ الفيوم، بمتابعة حركة البيع بمحال البقالة والجزارة وشوادر الفاكهة والخضروات، وناقش المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الأسعار، مشددًا على عدم المغالاة في الأسعار، خصوصًا بمحال الجزارة، والالتزام بوضع قائمة بأسعار السلع المتاحة في أماكن ظاهرة بمحال البقالة.

كما أكد المحافظ، على ضرورة إحكام السيطرة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع، والتأكد من جودة وسلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية، ومجابهة الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وكان قد بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلى مركز تحديث الصناعة، أفضل السبل للتوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارية على أرض المحافظة، وآليات تشغيل المصانع المتعثرة خلال المرحلة المقبلة، لدفع عجلة التنمية إلي الأمام، فضلًا عن خلق فرص عمل حقيقية للشباب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف رأفت، مستشار رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية، والمهندس أحمد عبدالرءوف، مدير إدارة المشروعات والمدير التنفيذى لصندوق دعم المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمد سليم، مستشار رئيس الهيئة للمجمعات والوحدات الصناعية، واللواء حسن الوروارى، المدير التنفيذى لشركة التنمية الصناعية، والمهندس صابر جلال، مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وأشرف يوسف، مدير فرع مركز تحديث الصناعة بالفيوم وبنى سويف، والمهندس أحمد الشرقاوى، المدير الإقليمى لمنطقة الصعيد بمركز تحديث الصناعة، وأسامة مسعود، وعبدالله مختار، منسقى مشروعات الفيوم بالمركز.

خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ومجالات التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من أجل تحقيق المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

محافظ الفيوم يتفقد المعروض من السلع الغذائية واللحوم

محافظ الفيوم يتفقد المعروض من السلع الغذائية واللحوم