الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 5.1 مليار دولار صادرات مصر للدول الإفريقية خلال 10 أشهر

صادرات مصر
صادرات مصر

حققت الصادرات المصرية للدول الإفريقية، نموًا بنسبة 13.3%، لتسجل 5.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 4.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 600 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى بين دول إفريقيا والتي بلغت الصادرات المصرية إليها 291.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 320.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

وتلتها الصادرات المصرية لجنوب إفريقيا بقيمة 92.7 مليون دولار مقابل 105.9 مليون دولار، والصادرات المصرية لإثيوبيا 87.8 مليون دولار مقابل 94.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
وأظهر تقرير التعبئة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من دول إفريقيا إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 300 مليون دولار.
واحتلت كينيا الصدارة بأعلى قيمة لواردات مصر من أفريقيا بنحو 256.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 220.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 36.3 مليون دولار.
وجاءت جنوب إفريقيا فى مرتبة لاحقة بواردات بلغت قيمتها 120.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 78.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 42.5 مليون دولار.

بينما بلغت الواردات من إثيوبيا 6.2 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2022، مقابل 6.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية أفريقيا كينيا واردات مصر

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وائل لطفي

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