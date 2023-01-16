جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر ناصر الجيل

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الشاعر ناصر الجيل الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.



وتقدم مجلس الجمعية برئاسة مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويتم تشيع جنازة الشاعر ناصر الجيل بعد الظهر اليوم الاثنين، من مسجد كومباند تاون، في شارع الهداية بالمريوطية فيصل، ويمكن الوصول إليه من كعابيش الطابق الثالث، وطوابق فيصل



ناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وطرح أولى دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان "كلام الناس"، كانت أولى إنتاجاته الغنائية أغنية "الدنيا حتستمر" مع الفنان التونسي صابر الرباعي.



وشكل الراحل ثنائي غنائي مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عددا من الأغنيات الشهيرة منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام.

ونعى ناصر الجيل عدد من الشعراء والملحنين عبر حساباتهم على موقع “فيس بوك” معبرين عن صدمتهم في رحيله.

وكتب محمود الخيامي، على حسابه بموقع فيس بوك: “ما تعزش على اللي خلقك يا ناصر الجيل يا حبيبي وصاحبي وشريك نجاحي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد الله أنك كنت من أقرب واوفي الناس وأحبهم لقلبي حزني الأكبر إني خارج مصر مش حقدر أودعك ولكن الشكوى لله نسألكم الدعاء بالمغفرة والرحمة والثبات عند السؤال وأن يجعل مرضك طهورا لك وتحسين مكانة في الجنة ويصبر أهلك وأحبابك”.



