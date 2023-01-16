الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة متهم بقتل صديقه في دار السلام

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري.

وجاء في أمر إحالة القضية 4084 لسنة 2022 دار السلام، أن المتهم "عبدالرحمن.ط"، قتل عمدًا المجني عليه "محمد.ع"، بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعد بالأيدي فقرر المتهم الخلاص منه فأعمل سلاحه بجسد المجني عليه قاصدًا قتله فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة" بغير الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المتهم قتل صديقه دار السلام المستشار أحمد أبو الفتوح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

بيان عاجل من «الأرصاد» وتحذير من أمطار رعدية خلال ساعات

قادمة من أوكرانيا.. جنوح سفينة يوقف حركة الملاحة في مضيق البسفور

مقتل وإصابة 36 وفقدان 12 فى انفجار مصنع بالصين

وفاة الشاعر الغنائي ناصر الجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب