استمرار أعمال انتشال جثث ضحايا الطائرة المنكوبة في نيبال

قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ في نيبال استأنفوا اليوم الإثنين، البحث عن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، جراء أسوأ حادث تحطم طائرة تشهده البلاد منذ 30 عاماً.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، انتشل رجال الإنقاذ جثث 68 شخصاً من بين 72 كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية يتي والتي تحطمت في مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، الأحد.

مقتل جميع الركاب على الطائرة المنكوبة في نيبال وانتشال 40 جثة

أفادت وسائل إعلام نيبالي، الأحد، بمقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، كما أكدت سلطات الطيران النيبال، انتشال 40 جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة.

وتحطمت طائرة على متنها 72 شخصًا في نيبال، الأحد، بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال، وفقًا لما أعلنه التليفزيون المحلي في نيبال.

وقال متحدث باسم شركة "يتي" للطيران سودارسهان بارتولا:"هناك 68 راكبًا و4 من أفراد الطاقم"، مضيفًا: أن "فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

وأفاد المسئول المحلي غورودوتا داكال، بأن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها، ووصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق، مضيفًا أن الجهود تتركز أولًا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب، مؤكدًا أن الطائرة ذات المحركين كانت من طراز (إيه.تي.آر72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية "يتي" وأقلعت من العاصمة كاتمندو.

العثور على حطام طائرة ركاب مفقودة فى نيبال

وفي مايو الماضي، قال نارايان سيلوال المتحدث باسم الجيش النيبالي، إن فرق البحث تمكنت من العثور على حطام طائرة ركاب مفقودة، دون تقديم تفاصيل حول مصير 22 شخصًا كانوا على متنها.

وأوضح أن فريق البحث حدد موقع حطام الطائرة وأرسل صورًا، وتتجه فرق إضافية إلى الموقع حتى نتمكن من الحصول على تفاصيل.

كانت الطائرة التابعة لشركة (تارا إيرلاينز) في رحلة مدتها 15 دقيقة من منتجع "بوخارا" السياحي إلى بلدة "جومسوم" الجبلية عندما فقدت الاتصال ببرج المطار بعد وقت قصير من إقلاعها وعلى متنها 22 شخصًا من بينهم 4 هنود وألمانيان.