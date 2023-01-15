الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

متحدث «التعليم» يوضح مدة الإجابة على امتحانات المصريين فى الخارج

شادي زلطه
شادي زلطه

قال شادي عبدالله زلطة، المتحدث الإعلامي بوزارة التربية والتعليم، إن مدة الإجابة على امتحانات المصريين في الخارج بكل صف دراسي مفتوحة وليس هناك توقيت محدد.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد أولياء أمور الطلاب المصريين في الخارج، عبر الجروب التعليمي "حوار مجتمعي في التعليم"، جاء نصه: "إيه الوقت المحدد في تقديم الإجابات على المنصة؟".

وأضاف متحدث التعليم: "إرسال الإجابة عبر البريد الإلكتروني المختص بكل صف دراسي ليس له توقيت محدد كما هو موضح في البيان" .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قدمت اعتذارا رسميا للطلاب المصريين في الخارج نظرًا للمشاكل التقنية المتكررة التي واجهت المنصة الإلكترونية للامتحانات منذ أمس السبت بسبب كثافة الدخول على المنصة.

وذكرت وزارة التعليم، في بيان رسمي صادر عنها منذ قليل، إنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب في الخارج، تعلن الوزارة أنه تم إتاحة رابط جديد عبر الموقع الالكتروني الرسمى الخاص بأبنائنا في الخارج يقوم من خلاله الطلاب بتحميل الامتحان وورقة الاجابة، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسى، وذلك على مدار اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه حرصًا منها على توضيح كافة الخطوات، تتضمن ورقة الإجابة ٤ اختيارات لكل سؤال، بحيث يقوم الطالب بتظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة لكل سؤال بشكل كامل، وإذا رغب الطالب في تعديل إجابته يضع علامة خطأ (❌) ثم يظلل الدائرة التى تعبر عن الإجابة، ثم يقوم بإرسال ورقة الإجابة عبر البريد الإلكترونى الرسمي المخصص للصف الدراسى لاستلام أوراق الإجابة، كما يمكن لولي الأمر إرسال أوراق إجابات الامتحانات مجمعة عبر البريد السريع لإدارة أبناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات، وذلك عقب الإنتهاء من جميع الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أيضًا أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من إجراء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية خلال اليومين الأول والثانى من الامتحانات، يمكنهم الدخول عبر الرابط الجديد لتحميل الامتحان وورقة الإجابة ثم إرسال ورقة الإجابة وفقًا للخيارين السابق ذكرهما.

وفيما يلي رابط الموقع وروابط البريد الإلكتروني المخصص لكل صف دراسي:-

رابط موقع أبناؤنا في الخارج:
‏https://sabroad.emis.gov.eg/exams


قائمة البريد الإلكترونى المخصص لأوراق إجابة كل صف دراسي:

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الرابع الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الخامس الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف السادس الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الإعدادي [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الإعدادى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثالث الإعدادي [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الثانوى [email protected]

التربية والتعليم والتعليم الفني البريد الالكتروني الإجابات التربية والتعليم الرابع الأبتدائي الخامس الابتدائي الثاني الثانوي

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