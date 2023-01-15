مشجع توتنهام يركل رامسديل بعد نهاية ديربى شمال لندن.. فيديو

شهدت مباراة توتنهام هوتسبير وأرسنال في ديربي شمال لندن، أحداثًا مؤسفة بعد نهايتها على ملعب "توتنهام هوتسبير" في بطولة الدوري الإنجليزي.

وحسم فريق أرسنال ديربي شمال لندن لصالحه بالانتصار على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "توتنهام الجديد"، بقمة الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2022-2023.

وعقب المباراة، ذهب المهاجم البرازيلي لـ توتنهام، ريتشارليسون، لـ أيرون رامسديل حارس مرمى أرسنال ليعترض على استفزازه لجمهور "السبيرز" وإهداره للوقت خلال المباراة.

بعد ذلك، وأثناء التقاط رامسديل لزجاجة المياه الخاصة به، قام أحد مشجعي توتنهام بركل حارس مرمى أرسنال قبل أن يعود سريعًا للمدرجات.

وقال رامسديل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أعطاني مشجعو توتنهام بعض الأشياء طوال المباراة(إهانات وشتائم)، رددت لهم بعض تلك الأشياء عقب نهاية المباراة(استفزازهم بشعار فريق أرسنال)".

وأضاف: "الأشخاص الذين رددت لهم الأمر تقبلوا ذلك بشكل رياضي لكن أحد المعجبين حاول إعطائي القليل من الضرب على الظهر، إنه لأمر مخز لأنها مجرد مباراة كرة قدم في النهاية".

وزاد: "حاول كلا لاعبي الفريقين إبعادي ولكن لحسن الحظ لم يحدث أي شيء خطير، كان للأمر مذاق لاذع، لكنني متأكد من أننا سنستمتع بالانتصار عندما نعود إلى غرفة الملابس".

فريق أرسنال تسيد على أحداث الشوط الأول من المباراة، واستطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 عندما اخترق بوكايو ساكا دفاعات توتنهام من الجهة اليمنى، ليمرر الكرة بالعرض، ويسكنها هوجو لوريس بشكل غريب في مرماه.

وكاد سون هيونج مين أن يضيف هدف التعادل لـ توتنهام في الدقيقة 18 عندما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، لكن أيرون رامسديل تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 25، أطلق توماس بارتي تسديدة قوية على الطائر من على حدود منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت في القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 36، استطاع النرويجي مارتين أوديجارد تسجيل الهدف الثاني لـ أرسنال بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن لوريس من التصدي لها.

وفي الدقيقة الأخيرة، سدد هاري كين الكرة برأسه ببراعة، لكن رامسديل تصدى لها بصعوبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بثنائية.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو توتنهام محاولاتهم لهز شباك أرسنال، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 53، عندما تلقى ريان سيسينيون تمريرة رائعة في الجهة اليسرى ليقتحم منطقة جزاء أرسنال، ويطلق تسديدة بيسراه، تصدى لها رامسديل ببراعة.

محاولات لاعبي توتنهام استمرت، لكن براعة رامسديل وصلادة دفاعات أرسنال حالت دون أن تهتز شباكهم بهدف، ليحافظوا على انتصار فريقهم في مباراة اليوم، مُوسعين الفارق بين أقرب ملاحقيهم مانشستر سيتي إلى 8 نقاط، ومعززين صدارة فريقهم لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 47 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز الخامس.